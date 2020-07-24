Пензенские музеи перешли на летний режим работы

24 Июль 2020 2020-07-24T14:58:23+03:00

Теперь жители и гости города могут приобщиться к прекрасному и в вечернее время

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Пензенский краеведческий музей принимает посетителей во все дни недели, кроме понедельника. В четверг учреждение работает с 10.00 до 20.00 (касса до 19.30), в остальные дни – до 17.00 (касса до 16.30).

Каждую среду и пятницу в рамках акции «Вечерний музей летом» Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого и её филиалы работают с 11:30 до 19:30. В главном корпусе в 18:30 проходит вечерний сеанс «Встречи с одной картиной». Посмотрев документально-игровые фильмы, зритель познакомиться с творчеством таких художников, как Франц Ксавьер Винтерхальтер, Константин Флавицкий, Иван Макаров, Илья Репин, Иван Шишкин.

В Губернаторском доме работает сразу несколько интереснейших выставок. Продолжает работу уникальная экспозиция «Титаны Возрождения. Рафаэль» из фондов музея; экспонируются две выставки современных художников «Под сводом индийских грез» и «Новый взгляд». В Музее одной картины проводится два вечерних сеанса просмотра картины Ивана Айвазовского в сопровождении фильма «Секретные краски Айвазовского». В Музее стекла и хрусталя для всех гостей готовы провести обзорные экскурсии по основной экспозиции и действующим выставкам.

Этим летом Литературный музей ждет гостей каждый вторник и четверг с 11:00 до 20:00.

При посещении музеев ОБЯЗАТЕЛЬНО использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и соблюдение дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU