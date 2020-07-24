В Колышлее угонщика погрузчика задержали за считанные минуты

24 Июль 2020 2020-07-24T13:58:54+03:00

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В полицию Колышлейского района обратился местный предприниматель, который рассказал, что кто-то угнал принадлежащий ему погрузчик. Мужчина оставил транспортное средство с ключами зажигания в замке возле своего дома на улице Садовой, а когда вернулся, спецтехники на месте уже не было.

Ориентировку на розыск сразу же передали всем нарядам, и уже через четыре минуты погрузчик был задержан на улице Ленина. За рулем находился 51-летний житель посёлка Родниковский Колышлейского района, ранее привлекавшийся к ответственности. Мужчина был пьян.

В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU