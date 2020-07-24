2020-07-24T12:52:08+03:00
Недвижимость

В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах

Где конкретно – читайте в нашем материале
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с ремонтом на трансформаторной подстанции 27 июля с 9.00 до 12. 00 в Пензе не будет света по следующим адресам:

- пер. Подгорный,

- пр. Подгорный,

- ул. Ватутина,

- ул. Лескова,

- ул. Краснова,

- ул. Лобачевского.

Также в этот же день с 4.00 до 5.00 часов и с 17.00 до 18.00 часов электроснабжение отключат на:

- ул. 40 лет Октября, 24, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, стр.37;

- ул. 1-2 Заозерная;

- пр. Заозерный;

- 2-3 пер. Заозерный;

- ул. Родниковая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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