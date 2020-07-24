В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В связи с ремонтом на трансформаторной подстанции 27 июля с 9.00 до 12. 00 в Пензе не будет света по следующим адресам:
- пер. Подгорный,
- пр. Подгорный,
- ул. Ватутина,
- ул. Лескова,
- ул. Краснова,
- ул. Лобачевского.
Также в этот же день с 4.00 до 5.00 часов и с 17.00 до 18.00 часов электроснабжение отключат на:
- ул. 40 лет Октября, 24, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, стр.37;
- ул. 1-2 Заозерная;
- пр. Заозерный;
- 2-3 пер. Заозерный;
- ул. Родниковая.
ИСТОЧНИК KP.RU