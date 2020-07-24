2020-07-24T11:24:58+03:00
Общество

Важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества

Сегодня спикер регионального парламента Валерий Лидин посетил ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской областиФото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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В рамках встречи с медицинскими работниками добровольцы передали коллективу респираторы высшей степени защиты – полнолицевые маски со специальными фильтрами для работы в «красной зоне», а также несколько сотен комплектов хирургических перчаток.

«Медики в полном объеме обеспечены сегодня средствами индивидуальной защиты. Но это расходные материалы, которые не бывают лишними. Нам важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества», – сказал главный врач Вячеслав Космачев.

Валерий Лидин напомнил, что регион активно поддержал федеральную акцию «Спасибо врачам». Средства индивидуальной защиты были переданы пятнадцати учреждениям здравоохранения.

«Наши депутаты помогали за счет собственных средств, которые были направлены на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов, масок, перчаток, антисептиков, лицевых экранов, бахил и хирургических принадлежностей. Оказали содействие в организации бесплатного горячего питания врачей, доставке продуктовых наборов», – пояснил Валерий Лидин.

По его словам, медицинские работники заслуживают самой искренней признательности за добросовестный труд, мужество и выдержку, которые они проявляют в борьбе за здоровье пензенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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