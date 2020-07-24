В Саранске идет санитарная обработка жилых кварталов

24 Июль 2020 2020-07-24T10:06:25+03:00

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Чтобы снизить риски муниципальные предприятия в постоянном режиме обрабатывают дороги, тротуары и общественные пространства хлорсодержащими растворами, в автобусах и троллейбусах несколько раз за смену протираются все контактные поверхности, перед выходом на маршрут - в салонах проводится санитарная обработка.

С 23 июля во всех микрорайонах Саранска начала работать дезинфекционная группа. Санитарная обработка пройдет в кварталах с плотной жилой застройкой. Будут обработаны входные группы МКД, скамейки у подъездов, а также детские площадки.

Городской оперативный штаб обращается к гражданам старшего поколения: выходя на улицу, общаясь с соседями, отдыхая на скамейках у подъезда, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, а также надевать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU