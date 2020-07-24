В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку

24 Июль 2020 2020-07-24T09:04:19+03:00

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Это литературная обработка сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».

Изначально Толстой собирался просто перевести произведение на русский язык, но затем передумал: «… выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему».

Сказку впервые напечатали в газете «Пионерская правда», затем она вышла отдельной книгой. Одновременно писатель создал пьесу «Золотой ключик», которую поставили в Центральном детском театре, а в 1939 году написал сценарий для художественного фильма режиссера Александра Птушко.

30 июля в Лермонтовском сквере – можно будет послушать новые аудиокниги. Начало – в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU