В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку
Это литературная обработка сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
Изначально Толстой собирался просто перевести произведение на русский язык, но затем передумал: «… выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему по-своему».
Сказку впервые напечатали в газете «Пионерская правда», затем она вышла отдельной книгой. Одновременно писатель создал пьесу «Золотой ключик», которую поставили в Центральном детском театре, а в 1939 году написал сценарий для художественного фильма режиссера Александра Птушко.
30 июля в Лермонтовском сквере – можно будет послушать новые аудиокниги. Начало – в 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU