В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола
23 июля сотрудниками администрации Ленинского района проведен рейд с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
Изменить размер текста:
В ходе мероприятия на улицах Коммунистической, Фурманова, проспекте Победы выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов, а также одежды в неустановленных для этих целей местах.
По факту выявленных нарушений на граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено четыре административных протокола.
С продавцами проведена разъяснительная беседа о перемещении точек на организованные площадки для торговли, сезонные ярмарки, рынки города Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU