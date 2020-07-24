В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола

24 Июль 2020 2020-07-24T07:58:34+03:00

23 июля сотрудниками администрации Ленинского района проведен рейд с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли

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В ходе мероприятия на улицах Коммунистической, Фурманова, проспекте Победы выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов, а также одежды в неустановленных для этих целей местах.

По факту выявленных нарушений на граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено четыре административных протокола.

С продавцами проведена разъяснительная беседа о перемещении точек на организованные площадки для торговли, сезонные ярмарки, рынки города Пензы.

ИСТОЧНИК KP.RU