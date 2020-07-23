2020-07-23T17:51:07+03:00
Происшествия

Пензячка, не уследившая за сыном, заплатит штраф

В мае этого года ее ребенок упал с балкона пятого этажа
Анна ЧЕРНАЯ
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22-летняя жительница Пензы предстала перед судом по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Было установлено, что в мае этого года девушка оставила без присмотра своего сына 2018 года рождения, уйдя в другую комнату. Ребенок выбрался на балкон и упал с пятого этажа, получив травмы.

«Скорую» вызвала сама девушка, которая до приезда врачей оказывала сыну медицинскую помощь. Мальчик был госпитализирован в детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, откуда в настоящее время выписан.

Свою вину девушка признала. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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