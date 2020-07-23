Ветеринар из Мордовии предстал перед судом за служебный подлог

23 Июль 2020 2020-07-23T17:39:52+03:00

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В Мордовии вынесен приговор 52-летнего главному ветеринарному врачу одного из районов. Следствием и судом установлено, что в мае прошлого года осужденный без осмотра животных составил ветеринарное свидетельство на пять голов крупного рогатого скота, в том числе и одну мертвую тушу, а то время как, согласно санитарным нормам и правилам, мясо павших животных употреблять в пищу не допускается. Как полагает следствие, на нарушение мужчина пошел из-за нежелания работать в выходной. Свою вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело было возбуждено следователем СК по материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по республике.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU