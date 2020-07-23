В Мордовии продолжается подготовка кадров для цифровой экономики

23 Июль 2020 2020-07-23T17:27:47+03:00

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Уже третий год представители органов государственной власти и местного самоуправления Мордовии повышают свою квалификацию по направлениям цифровой экономики. В прошлом году в их число вошли также сотрудники органов местного самоуправления, а в текущем - запланировано обучение сотрудников организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти и местного самоуправления.

Для этого были разработаны специальные программы, рассчитанные на различный уровень менеджмента и учитывающие первоначальную степень осведомленности сотрудников о цифровых технологиях: «Основы цифровой трансформации в государственном и муниципальном управлении» и программа «Цифровая трансформация и цифровая экономика». Повысить квалификацию в рамках данных программ можно будет в дистанционном формате.

Для повышения уровня цифровой грамотности населения Правительством РМ в настоящий момент прорабатывается вопрос участия региона в системе предоставления персональных цифровых сертификатов на формирование у жителей республики компетенций цифровой экономики. Обучение с использованием персональных цифровых сертификатов для граждан будет бесплатным, все возникающие расходы компенсируются образовательным организациям за счет средств федерального бюджета. Для того чтобы освоить цифровые компетенции даже не придется выходить из дома, реализация программ предполагает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU