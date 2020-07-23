Восемь пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике
Восемь выпускников из Пензенской области получили 100 баллов на ЕГЭ по математике. Высокого результата достигли учащиеся Губернского лицея, 42 гимназии, многопрофильных гимназий № 13 и № 4 «Ступени», школы № 50.
Еще одна выпускница, из школы № 57 сдала на 100 баллов экзамен по русскому языку.
- Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество знаний наших выпускников, - подчеркнул министр образования области Александр Воронков. - Серьезная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. Видеоуроки, интерактивные задания, индивидуальные консультации помогли добиться высоких результатов.
ИСТОЧНИК KP.RU