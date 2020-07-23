2020-07-23T17:25:04+03:00
Общество

Восемь пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике

А еще одна одиннадцатиклассница набрала столько же на экзамене по русскому языку
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Восемь выпускников из Пензенской области получили 100 баллов на ЕГЭ по математике. Высокого результата достигли учащиеся Губернского лицея, 42 гимназии, многопрофильных гимназий № 13 и № 4 «Ступени», школы № 50.

Еще одна выпускница, из школы № 57 сдала на 100 баллов экзамен по русскому языку.

- Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество знаний наших выпускников, - подчеркнул министр образования области Александр Воронков. - Серьезная подготовка всегда была залогом успеха на экзаменах. Видеоуроки, интерактивные задания, индивидуальные консультации помогли добиться высоких результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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