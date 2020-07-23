В Пензе во время ремонта опоры контактной сети погиб электромонтер

23 Июль 2020 2020-07-23T08:33:21+03:00

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В ночное время 21 июля четверо электромонтеров одной из коммерческих организаций города Пензы прибыли на улицу Осоавиахимовскую для ремонта опоры контактной троллейбусной сети, которая ранее была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия.

В момент производства работ двое электромонтеров были травмированы поврежденной опорой. Работники были доставлены в лечебное учреждение города Пензы, где один из пострадавших скончался, второму оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по Первомайскому району СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту гибели мужчины1969 года рождения.Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU