2020-07-23T08:33:21+03:00
Происшествия

В Пензе во время ремонта опоры контактной сети погиб электромонтер

По факту гибели мужчины при производстве работ проводится проверка
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В ночное время 21 июля четверо электромонтеров одной из коммерческих организаций города Пензы прибыли на улицу Осоавиахимовскую для ремонта опоры контактной троллейбусной сети, которая ранее была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия.

В момент производства работ двое электромонтеров были травмированы поврежденной опорой. Работники были доставлены в лечебное учреждение города Пензы, где один из пострадавших скончался, второму оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственным отделом по Первомайскому району СУ СК РФ по Пензенской области проводится проверка по факту гибели мужчины1969 года рождения.Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Соборной площади в Пензе воссоздадут церковь-усыпальницу
Изменения автобусных маршрутов в Саранске
В Пензе во время ремонта опоры контактной сети погиб электромонтер
Представление военного комиссара Пензенской области
Завтра в Пензенской области ожидается гроза
В Пензе ведется монтаж купола цирка
В Мордовии вынесли приговор мужчине, убившему знакомого
В День города в Пензе торжественно откроют обновленный фонтан
Пензенские онкологи внедрили новую методику лечения рака молочной железы и меланомы кожи
В пензенской мэрии обсудили концепцию озеленения города
В Пензе построят жилой комплекс из 20 домов
Потерявшегося в Мордовии четырехлетнего мальчика нашли в поле
До конца лета в Башмаково появится новая детская площадка
В Пензенском драматическом театре возобновились репетиции