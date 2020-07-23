Представление военного комиссара Пензенской области
Иван Белозерцев и Андрей Сурков обсудили вопросы взаимодействия, а также текущие задачи, стоящие перед военным комиссаром области.
«Пензенский военный комиссариат – комиссариат с хорошей историей. Лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками, нужно обязательно сохранять и развивать», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в числе первостепенных задач - подготовка и набор юношей к прохождению срочной службы, а также ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе военных ведомств.
Кроме того, были рассмотрены итоги весеннего призыва граждан на военную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU