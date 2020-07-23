Представление военного комиссара Пензенской области

23 Июль 2020 2020-07-23T07:49:36+03:00

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Иван Белозерцев и Андрей Сурков обсудили вопросы взаимодействия, а также текущие задачи, стоящие перед военным комиссаром области.

«Пензенский военный комиссариат – комиссариат с хорошей историей. Лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками, нужно обязательно сохранять и развивать», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в числе первостепенных задач - подготовка и набор юношей к прохождению срочной службы, а также ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе военных ведомств.

Кроме того, были рассмотрены итоги весеннего призыва граждан на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU