2020-07-23T07:49:36+03:00
Общество

Представление военного комиссара Пензенской области

Представление вновь назначенного комиссара губернатору состоялось в среду, 22 июля
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Иван Белозерцев и Андрей Сурков обсудили вопросы взаимодействия, а также текущие задачи, стоящие перед военным комиссаром области.

«Пензенский военный комиссариат – комиссариат с хорошей историей. Лучшие традиции, заложенные вашими предшественниками, нужно обязательно сохранять и развивать», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в числе первостепенных задач - подготовка и набор юношей к прохождению срочной службы, а также ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе военных ведомств.

Кроме того, были рассмотрены итоги весеннего призыва граждан на военную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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