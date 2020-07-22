В Пензе ведется монтаж купола цирка

22 Июль 2020 2020-07-22T16:48:36+03:00

По словам главного инженера фирмы-подрядчика, сейчас на объекте трудятся 198 человек

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Сегодня объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Как доложил главе региона главный инженер Евгений Буевич, купол будет полностью готов в ноябре. Губернатор отметил, что уже сейчас нужно заниматься подбором кадров.

- У нас хорошая цирковая школа в Заречном, нужно встречаться с ними, обсуждать этот вопрос, параллельно вести переговоры с артистами из столицы и других городов, - заявил Иван Белозерцев.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что на базе Пензенского колледжа культуры и искусств планируется открыть цирковое отделение, чтобы готовить для пензенского цирка молодых профессионалов.

- Нужно спланировать эту работу, придумать интересную программу на открытие. Цирк будет мощный, содержательная часть должна соответствовать, - подытожил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU