2020-07-22T16:48:36+03:00
Недвижимость

В Пензе ведется монтаж купола цирка

По словам главного инженера фирмы-подрядчика, сейчас на объекте трудятся 198 человек
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Сегодня объект посетил губернатор Иван Белозерцев. Как доложил главе региона главный инженер Евгений Буевич, купол будет полностью готов в ноябре. Губернатор отметил, что уже сейчас нужно заниматься подбором кадров.

- У нас хорошая цирковая школа в Заречном, нужно встречаться с ними, обсуждать этот вопрос, параллельно вести переговоры с артистами из столицы и других городов, - заявил Иван Белозерцев.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что на базе Пензенского колледжа культуры и искусств планируется открыть цирковое отделение, чтобы готовить для пензенского цирка молодых профессионалов.

- Нужно спланировать эту работу, придумать интересную программу на открытие. Цирк будет мощный, содержательная часть должна соответствовать, - подытожил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24