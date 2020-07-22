В Мордовии вынесли приговор мужчине, убившему знакомого

22 Июль 2020 2020-07-22T15:45:09+03:00

Инцидент произошел в феврале этого года

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В Мордовии вынесен приговор 60-летнему жителю Кочкуровского района, который обвинялся в убийстве знакомого.

Тело 54-летнего мужчины обнаружили в феврале этого года в его собственном доме в селе Семилей. В ходе расследования удалось установить, что накануне погибший распивал спиртное со знакомым. Его задержали и допросили.

Как он пояснил оперативникам, во время распития между ним и хозяином жилища произошел конфликт на бытовой почве. В результате осужденный нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в шею. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

На следующий день в гости к потерпевшему пришел брат, который, обнаружив погибшего, вызвал сотрудников полиции.

По приговору суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU