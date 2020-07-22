В День города в Пензе торжественно откроют обновленный фонтан

22 Июль 2020 2020-07-22T15:05:40+03:00

Совещание по подготовке к празднику провел сегодня заместитель главы администрации Сергей Волков

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С 4 по 6 сентября будет проходить фестиваль «Пенза - город счастливых людей». Начальник Управления культуры Вера Фейгина отметила, что в рамках мероприятия также состоится и празднование Дня города, перенесенное из-за коронавируса.

- В настоящее время определены центральные площадки, где состоятся основные мероприятия - Фонтанная и Театральная площади, площадь имени В.И. Ленина, территория возле Ростка, - отметила она и рассказала подробнее о программе.

Так, 4 сентября возле городской администрации пройдет концерт симфонического оркестра, во время которого двум горожанам будут вручены знаки и регалии Почетного гражданина города Пензы.

В День города, 5 сентября, площадь имени В.И. Ленина станет главной детской локацией. Здесь пройдет фестиваль «Детское творчество», концерт детского театра-мюзикла «Рождение», фестиваль «Край талантов», акция «В ожидании чуда», будут работать мастер-классы для детей и родителей, а также состоится кинопоказ.

В этот же день с 12.00 будет работать Фонтанная площадь. Пензенские коллективы покажут свои лучшие номера. Вечером состоится грандиозное открытие фонтана и концерт приглашенного столичного артиста. Праздничный салют планируется провести на набережной реки Суры. Фейерверк будет виден с площади имени В.И. Ленина и Фонтанной площади.

6 сентября праздник переместится на Олимпийскую аллею, где пензенцев будет ждать благотворительный велопробег с участием известных людей города Пензы. Также в этот день у центрального входа в Пензенскую областную филармонию пройдет фестиваль «Сурская гармонь».

ИСТОЧНИК KP.RU