В пензенской мэрии обсудили концепцию озеленения города

22 Июль 2020 2020-07-22T13:16:53+03:00

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Во вторник глава администрации Пензы Андрей Лузгин провел круглый стол по разработке концепции озеленения города.

– Наш город всегда был «зеленым» – это его своеобразный бренд. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что насаждения взрослеют, гибнут, – отметил градоначальник. – Нужно продумать план их восстановления.

Было принято решение создать рабочую группу, которая займется составлением реестра территорий, нуждающихся в озеленении. В зависимости от места благоустройства будет происходить выбор пород деревьев и кустарников.

Начальник Управления градостроительства и архитектуры города Нина Кутырева предложила также использовать материалы студентов пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

– В итоге мы получим конкретное техническое задание для подрядчика и сможем пошагово реализовывать поставленные задачи. Разработанная концепция позволит сделать это грамотно и систематизированно, – подчеркнул Андрей Лузгин.

ИСТОЧНИК KP.RU