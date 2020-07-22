2020-07-22T11:56:03+03:00
Недвижимость

В Пензе построят жилой комплекс из 20 домов

Сегодня площадку объекта посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Подрядчик представил главе региона проект: новый ЖК, получивший название «Лугометрия» разместится в Заре на площади в 46 гектаров и будет состоять из 20 домов высотой от 12 до 22 этажей. Проживать в комплексе смогут около 17 тысяч человек.

– У меня нет сомнения в том, что дома будут качественными, потому что для их возведения планируется использовать высокотехнологичные строительные материал, - подчеркнул губернатор.

Помимо этого, на территории комплекса будут построены два детских сада на 420 мест каждый, школа на 1400 учащихся и физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Надо сделать все, чтобы возведение социально значимых объектов - детских садов и школ – не отставало от темпов строительства домов, - нацелил Иван Белозерцев.

Отдельное внимание глава субъекта Федерации уделил транспортному обеспечению будущего микрорайона.

- Планируем построить мост, который будет соединять стороны расположенной рядом федеральной трассы, чтобы людям было здесь комфортно и безопасно. Проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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