Потерявшегося в Мордовии четырехлетнего мальчика нашли в поле

22 Июль 2020 2020-07-22T11:06:23+03:00

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В понедельник в семь часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Зубово-Полянскому району поступило сообщение о пропаже четырехлетнего мальчика, проживающего в селе Новое Бадиково.

По словам родителей, ребенок находился на улице с папой, пока тот работал на приусадебном участке. В какой-то момент мужчина отвлекся и потерял мальчика из виду. Обнаружив пропажу сына, отец сначала попытался найти его собственными силами, начал обзванивать родственников, проживающих неподалеку, но никто ребенка не видел. После этого мужчина обратился в полицию.

На розыск без вести пропавшего был ориентирован весь личный состав ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

В 21-15 в полутора километрах от дома участковый уполномоченный полиции Сергей Евсеев нашел потерявшегося ребенка. Он находился в поле в траве. Мальчик был передан родителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU