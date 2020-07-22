До конца лета в Башмаково появится новая детская площадка

22 Июль 2020 2020-07-22T10:50:15+03:00

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Один из жителей Башмаковского района, Андрей Ревин, попросил помочь с завершением ремонта дороги между селами Каменка и Соседка. Часть магистрали уже была засыпана щебнем, на другой уложили асфальт.

- Нужно найти решение, рассмотреть возможность включения в одну из госпрограмм, дорогу отремонтировать полностью, - отметил Иван Белозерцев.

Многодетная мать Татьяна Коренева, воспитывающая не только родных, но и приёмных детей, попросила построить в Башмаково игровую площадку. Глава региона пообещал, что это будет сделано до конца лета.

В Пачелмском районе с вопросом об обеспечении жильём семьи с ребёнком-инвалидом обратилась Галина Ивакина. В очереди на получение жилья не стоят, в настоящее время проживают в ветхом доме, без удобств.

- Надо чтобы дом официально признали аварийным, тогда можно будет поставить в очередь, помочь с улучшением жилищных условий, - поставил задачу Иван Белозерцев.

Жительница села Черкасского Людмила Макарова озвучила проблемы с состоянием автомобильной дороги и уличного освещения.

- В этом году исполним в щебне, в следующем – сделаем, как положено. Возьмите на контроль, - поручил глава субъекта РФ, добавив, что необходимо также установить уличные светильники.

Заявительница Лариса Аношина из села Архангельск Пачелмского района сообщила об отсутствии устойчивого сигнала сотовой связи. В результате дано поручение проработать решение этого вопроса с представителями Ростелекома.

ИСТОЧНИК KP.RU