2020-07-22T09:51:41+03:00
Звезды

В Пензенском драматическом театре возобновились репетиции

Группа работает над постановкой «Так и будет» по пьесе Константина Симонова
Анна ЧЕРНАЯ
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Изначально премьера спектакля была намечена на май и приурочена к 75-летию Победы, но из-за коронавируса было решено перенести ее на осень. Постановка саратовского режиссера и хореографа Алексея Зыкова откроет 229 театральный сезон.

По словам режиссера, в спектакле, в первую очередь, будет сосредоточение на человеческих отношениях. Над сценографией и костюмами работает художник Марина Смельчакова, музыкальным оформлением занимается композитор Валерий Куликов. В ролях заняты народная артистка России Галина Репная, заслуженный работник культуры Пензенской области Сергей Дрожжилов, Артём Давыдов, Юрий Землянский, Илья Кочетков, Юлия Кузнецова, Юлия Кузьмина, Елена Павлова, Артём Тихомиров, Юлия Черёмухина, Николай Шаповалов.

Кстати, форма персонажей-военных будет пошита с максимальной исторической точностью — помощь в ее изготовлении оказывают Пензенская региональная общественная организация патриотического воспитания детей и молодежи и пензенский военно-исторический клуб «Аванпостъ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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