На пензенском железнодорожном вокзале ограничат доступ на платформы

22 Июль 2020 2020-07-22T09:20:42+03:00

Проход к поездам будет осуществляться только через здание

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С 1 августа в целях обеспечения транспортной безопасности на вокзале Пенза-1 с восточной и западной сторон будут установлены заграждения, ограничивающие доступ на платформы. Проход к поездам будет осуществляться через вокзал.

- При входе на вокзал предусмотрены обязательные процедуры досмотра багажа и ручной клади, - пояснила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Куйбышевская железная дорога просит жителей и гостей города Пенза прибывать на вокзал заблаговременно в связи с прохождения досмотровых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU