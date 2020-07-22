2020-07-22T09:20:42+03:00
Общество

На пензенском железнодорожном вокзале ограничат доступ на платформы

Проход к поездам будет осуществляться только через здание
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

С 1 августа в целях обеспечения транспортной безопасности на вокзале Пенза-1 с восточной и западной сторон будут установлены заграждения, ограничивающие доступ на платформы. Проход к поездам будет осуществляться через вокзал.

- При входе на вокзал предусмотрены обязательные процедуры досмотра багажа и ручной клади, - пояснила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Куйбышевская железная дорога просит жителей и гостей города Пенза прибывать на вокзал заблаговременно в связи с прохождения досмотровых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пензенской мэрии обсудили концепцию озеленения города
В Пензе построят жилой комплекс из 20 домов
Потерявшегося в Мордовии четырехлетнего мальчика нашли в поле
До конца лета в Башмаково появится новая детская площадка
В Пензенском драматическом театре возобновились репетиции
На пензенском железнодорожном вокзале ограничат доступ на платформы
Саранский спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта по конкуру
В Пачелме продолжается реконструкция Аллеи Славы
Владимир Волков провел прием граждан
В День ВМФ в Пензе организуют прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге
Пензенская область переходит к третьему этапу снятия ограничений
В Пензе полицейские нашли ребенка раньше, чем его родители заявили о пропаже
В Башмаково открыли новую пешеходную зону на набережной
В Пензе кондуктор автобуса присвоила забытый пассажиром телефон
«СтанкоМашСтрой» начал изготавливать комплектующие вертикальных фрезерных центров
Жесткая критика городских властей
Воспользовался телефоном женщины, которая пришла в гости к бабушке
Подарок и поздравления от мэра Пензы
В Саранске водолазы извлекли из водоема тело мужчины
Клиенты ВТБ смогут получить справку для налогового вычета в ВТБ-Онлайн
В Спасском соборе организуют вечерние экскурсии
Угрожал отрезать уши: житель Саранска ограбил знакомую во время застолья
В Пензу прибыл еще один гуманитарный груз из Китая
Сотрудники пензенских детских лагерей сдадут анализы на коронавирус
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту