2020-07-22T09:08:35+03:00
Спорт

Саранский спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта по конкуру

Иван Малюгин продемонстрировал отличный результат на чемпионате Московской области по данному виду спорта
Анна ЧЕРНАЯ
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Соревнования проходили с 17 по 19 июля. Пройдя без ошибок маршрут Гран-при, Иван прошел в финал, где высота препятствий была установлена на уровне норматива мастера спорта - 150 см.

Успешно преодолев все барьеры, Иван немного проиграл по времени соперникам и занял пятое место, но этого хватило спортсмену для выполнения норматива кандидата в мастера спорта.

СПРАВКА «КП»

Конкур – конные соревнования, во время которых спортсмены верхом на лошади должны преодолевать препятствия разной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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