В Пачелме продолжается реконструкция Аллеи Славы

22 Июль 2020 2020-07-22T08:57:43+03:00

Изменить размер текста: A A

К 75-летию Победы в Пачелме в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили местный Мемориал Славы: на площадке юыли установлены стелы с именами жителей, погибших в года Великой Отечественной войны и бюсты героев.

Губернатор Иван Белозерцев отдал дань уважения павшим воинам – возложил цветы к памятнику.

Также он проверил, как реализуется проект модернизации аллеи центральной части Пачелмы. Данная территория разделена на три зоны, включает входную группу, примыкающую к главной площади, арт-объект и спортивную площадку. Здесь же разместят игровые элементы для детей и велопарковку.

- Должна быть гарантия качества исполнения ремонтных работ, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Мы делаем это для людей, чтобы они гордились районным центром, в котором живут», - дополнил он.

Реконструкцию Аллеи Славы в Пачелме планируется завершить в конце августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU