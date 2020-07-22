В Пачелме продолжается реконструкция Аллеи Славы
К 75-летию Победы в Пачелме в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили местный Мемориал Славы: на площадке юыли установлены стелы с именами жителей, погибших в года Великой Отечественной войны и бюсты героев.
Губернатор Иван Белозерцев отдал дань уважения павшим воинам – возложил цветы к памятнику.
Также он проверил, как реализуется проект модернизации аллеи центральной части Пачелмы. Данная территория разделена на три зоны, включает входную группу, примыкающую к главной площади, арт-объект и спортивную площадку. Здесь же разместят игровые элементы для детей и велопарковку.
- Должна быть гарантия качества исполнения ремонтных работ, - подчеркнул Иван Белозерцев. - Мы делаем это для людей, чтобы они гордились районным центром, в котором живут», - дополнил он.
Реконструкцию Аллеи Славы в Пачелме планируется завершить в конце августа текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU