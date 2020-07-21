В День ВМФ в Пензе организуют прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге

21 Июль 2020 2020-07-21T17:17:07+03:00

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Сначала участники возложат цветы к Монументу «Колокол памяти». Гости праздника смогут ознакомиться с выставкой Пензенского краеведческого музея «Герои – моряки пензенцы» и музея боевой славы Пензенского Морского Собрания, а также принять участие в мастер-классе по завязыванию морских узлов.

В рамках официальной части состоится выступление первых лиц региона и церемония награждения. С творческими номерами для гостей и участников мероприятия выступят Альберт Ибраев, Сергей Князев, воспитанники театра «Утро» детской музыкальной школы имени Виктора Чеха и актеры Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского, которые исполнят фрагмент из оперетты «Севастопольский вальс».

После этого все желающие смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня военно-морского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU