2020-07-21T17:17:07+03:00
Общество

В День ВМФ в Пензе организуют прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге

Торжественное мероприятие состоится 26 июля в 9:00 на Фонтанной площади города Спутник
Анна ЧЕРНАЯ
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Сначала участники возложат цветы к Монументу «Колокол памяти». Гости праздника смогут ознакомиться с выставкой Пензенского краеведческого музея «Герои – моряки пензенцы» и музея боевой славы Пензенского Морского Собрания, а также принять участие в мастер-классе по завязыванию морских узлов.

В рамках официальной части состоится выступление первых лиц региона и церемония награждения. С творческими номерами для гостей и участников мероприятия выступят Альберт Ибраев, Сергей Князев, воспитанники театра «Утро» детской музыкальной школы имени Виктора Чеха и актеры Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского, которые исполнят фрагмент из оперетты «Севастопольский вальс».

После этого все желающие смогут посмотреть на большом экране прямую трансляцию парада кораблей в Санкт-Петербурге в честь празднования Дня военно-морского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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