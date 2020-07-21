В Пензе полицейские нашли ребенка раньше, чем его родители заявили о пропаже

21 Июль 2020 2020-07-21T17:02:07+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции №2 УМВД России заметили маленького мальчика на улице Островной. Рядом с ним не было взрослых и других детей, и в любой момент ребенок мог выйти на оживленную дорогу. Полицейские остановились, подошли к малышу и спросили, где его родители и как его зовут, но тот так ничего не ответил. Ребенка доставили в полицию, а после - в больницу.

В это время инспекторы по делам несовершеннолетних принимали меры, чтобы выяснить, где родители малыша. Была составлена ориентировка с его фотографией, которую разослали во все отделы полиции.

Через четыре часа после обнаружения мальчика, в службу «02» обратилась женщина. Она сообщила, что ее шестилетний сын ушел от дачного участка в садоводческом товариществе «Северная гора» в неизвестном направлении. Полицейские сообщили, что мальчик уже найден, и подсказали адрес отдела.

Впоследствии жительница Пензы пояснила инспекторам ПДН, что вместе с мужем и ребенком находилась на даче. В то время как родители работали на участке, сын играл неподалеку. По словам женщины, раньше он никогда не уходил далеко. Поэтому отец и мать забили тревогу не сразу. На вопрос, почему она сразу не обратилась за помощью в полицию, гражданка сказала, что вначале они пытались найти ребенка своими силами и привлекли на помощь соседей. Однако, как выяснилось после, во время поисков взрослые ушли совсем в другую сторону.

Сотрудники полиции провели с матерью мальчика профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей на улице без контроля взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU