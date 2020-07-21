2020-07-21T15:32:53+03:00
Общество

В Башмаково открыли новую пешеходную зону на набережной

В церемонии принял участие губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Пешеходная зона была построена в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. В ходе осмотра нового объекта глава областной исполнительной власти пообщался с жителями рабочего поселка. Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия новой пешеходной зоны на набережной, Иван Белозерцев выразил признательность ветеранам и всем труженикам села за труд.

- Башмаковский район всегда был лидером Пензенской области по урожайности зерновых и зернобобовых культур, эта традиция сегодня сохраняется. И в этом году мы планируем и ждём от башмаковцев хорошего урожая, - уточнил губернатор. - За последние годы мы сильно продвинулись в развитии сельского хозяйства. По многим позициям – в сфере растениеводства и животноводства – Пензенская область занимает ведущие места в Приволжском федеральном округе, а по некоторым направлениям – и в Российской Федерации.

Иван Белозерцев дал положительную оценку проведённой реконструкции набережной, выразил уверенность, что она станет местом притяжения для жителей Башмаково и гостей районного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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