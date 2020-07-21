В Пензе кондуктор автобуса присвоила забытый пассажиром телефон

21 Июль 2020 2020-07-21T13:26:07+03:00

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В пензенскую полицию обратилась с заявлением о краже 37-летняя гражданка. Она сообщила, что потеряла телефон во время поездки в автобусе №66: положила гаджет мимо сумки и не заметила этого, когда выходила из салона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 29-летней жительницы Пензы – кондуктора автобуса. Установлено, что подозреваемая нашла телефон и вместо того, чтобы найти владельца, оставила смартфон себе. Гаджет был изъят.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU