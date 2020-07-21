Жесткая критика городских властей

21 Июль 2020 2020-07-21T09:40:29+03:00

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В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, руководители профильных министерств, представители администрации города и Саранского водопроводно-канализационного предприятия.

Напомним, что ремонт дороги по улице Фурманова осложняется необходимостью замены канализационного коллектора, проходящего непосредственно под дорожным полотном. Правительству Мордовии удалось заручиться поддержкой федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, который поможет республике в реализации проекта по реконструкции канализационных сетей протяженностью около 7 километров (от улицы Энгельса до Дворца водных видов спорта). Общая стоимость данного проекта, рассчитанного на три года (с 2020 по 2022), составляет 636 млн. рублей.

Но если работы по замене коллектора здесь должны начаться уже в скором времени, то проект ремонта дороги, который должен вестись синхронно с реконструкцией канализации, до сих пор не готов. В этой связи Глава республики подверг жесткой критике работу городских властей. Кроме того, как выяснилось, ремонт дороги по улице Фурманова совершенно не увязан с планом дальнейшей застройки близлежащей территории.

«Люди, которые этим занимаются, должны готовить грамотные документы, по которым мы должны принимать грамотные решения, - подчеркнул Владимир Волков, обращаясь к главе городского округа Саранск Петру Тултаеву. - Прежде всего, здесь должен быть план застройки территории».

В ближайшие годы по улице Фурманова будет продолжено строительство многоквартирных домов, появится детский сад.

Глава республики потребовал от городских властей оперативно подготовить проект планировки территории.Также Владимир Волков поставил задачу обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех участников реализации данного проекта, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU