Подарок и поздравления от мэра Пензы

21 Июль 2020 2020-07-21T08:28:47+03:00

Андрей Лузгин в понедельник, 20 июля, поздравил замглавы администрации по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова с 55-летием

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- Сергей Владимирович всю жизнь работает в сфере государственной муниципальной власти, трудится ответственно и эффективно. Всегда искренне помогает людям, откликается на все обращения и просьбы, - отметил градоначальник.

Он поблагодарил Сергея Волкова за личный вклад в развитие местного самоуправления, укрепление и расширение материально-технической базы всех социальных служб Пензы, повышение уровня социальной защищенности населения города. Глава исполнительной власти Пензы вручил юбиляру приветственный адрес и подарок.

Поздравил Сергея Волкова с днем рождения и глава города Владимир Мутовкин.

ИСТОЧНИК KP.RU