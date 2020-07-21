2020-07-21T08:28:47+03:00
Общество

Подарок и поздравления от мэра Пензы

Андрей Лузгин в понедельник, 20 июля, поздравил замглавы администрации по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергея Волкова с 55-летием
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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- Сергей Владимирович всю жизнь работает в сфере государственной муниципальной власти, трудится ответственно и эффективно. Всегда искренне помогает людям, откликается на все обращения и просьбы, - отметил градоначальник.

Он поблагодарил Сергея Волкова за личный вклад в развитие местного самоуправления, укрепление и расширение материально-технической базы всех социальных служб Пензы, повышение уровня социальной защищенности населения города. Глава исполнительной власти Пензы вручил юбиляру приветственный адрес и подарок.

Поздравил Сергея Волкова с днем рождения и глава города Владимир Мутовкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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