Подарок и поздравления от мэра Пензы
- Сергей Владимирович всю жизнь работает в сфере государственной муниципальной власти, трудится ответственно и эффективно. Всегда искренне помогает людям, откликается на все обращения и просьбы, - отметил градоначальник.
Он поблагодарил Сергея Волкова за личный вклад в развитие местного самоуправления, укрепление и расширение материально-технической базы всех социальных служб Пензы, повышение уровня социальной защищенности населения города. Глава исполнительной власти Пензы вручил юбиляру приветственный адрес и подарок.
Поздравил Сергея Волкова с днем рождения и глава города Владимир Мутовкин.
ИСТОЧНИК KP.RU