В Спасском соборе организуют вечерние экскурсии

20 Июль 2020 2020-07-20T18:54:01+03:00

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По словам главы региона, горожане часто гуляют по территории храма, но пока никто не додумался организовать экскурсии в самом сооружении:

- Чтобы горожане смогли зайти в храм, увидеть, какой объём работы сделан. Чтобы рядом был экскурсовод, который мог бы рассказать об истории создания храма, причинах его разрушения и последующем строительстве. Людям это интересно. И чтобы этот проект вечерних экскурсий был включён в перечень услуг туристического кластера.

Иван Белозерцев сообщил, что представители епархии эту идею поддержали. Роль экскурсовода может исполнять как священнослужитель, так и сотрудник учреждения культуры.

- Люди должны понимать, что храм открыт, в него можно и нужно зайти, чтобы приходили семьями и радовались, что мы вместе восстановили Спасский кафедральный собор, - пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU