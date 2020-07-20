2020-07-20T17:22:32+03:00
Происшествия

Угрожал отрезать уши: житель Саранска ограбил знакомую во время застолья

Золотые украшения, принадлежащие женщине, мужчина сдал в комиссионку, а на вырученные средства купил спиртное
Анна ЧЕРНАЯ
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В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он подозревается в разбое.

Предварительно установлено, что днем 9 июля мужчина отдыхал в компании знакомых в квартире на улице Косарева. Когда алкоголь закончился, один из участников застолья предложил 36-летней женщине, отдыхавшей с ними, продать ее золотые сережки. Она отказалась.

После этого подозреваемый взял со стола нож и пригрозил владелице ювелирных украшений, что отрежет ей уши, если она не отдаст серьги. Испугавшись, женщина выполнила его требования. Тот отнес добычу в ближайший комиссионный магазин, а на вырученные средства купил алкоголь и вернулся в квартиру, где продолжилось застолье.

По словам потерпевшей, в течение нескольких дней она ждала, что знакомый выкупит и вернет ей украшения. Однако этого не случилось. После чего она обратилась в полицию. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в своем доме. Свою вину он не отрицал.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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