2020-07-20T16:11:36+03:00
Общество

В Пензу прибыл еще один гуманитарный груз из Китая

Его стоимость превышает 17 тысяч долларов
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в Пензу прибыла гуманитарная помощь от китайской провинции Ганьсу.

Это уже второй гуманитарный груз из Поднебесной. Китай прислал в Пензу более 16 тысяч медицинских масок, три тысячи пар хирургических перчаток, 100 медицинских защитных очков. Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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