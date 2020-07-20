В Пензу прибыл еще один гуманитарный груз из Китая
Его стоимость превышает 17 тысяч долларов
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Сегодня в Пензу прибыла гуманитарная помощь от китайской провинции Ганьсу.
Это уже второй гуманитарный груз из Поднебесной. Китай прислал в Пензу более 16 тысяч медицинских масок, три тысячи пар хирургических перчаток, 100 медицинских защитных очков. Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU