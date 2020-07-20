2020-07-20T16:05:20+03:00
Общество

Сотрудники пензенских детских лагерей сдадут анализы на коронавирус

Организацию летней оздоровительной кампании обсудили сегодня в областном правительстве
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Как отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков, в детских летних лагерях будет организовано две полноценные смены по 14 дней, во время которых отдохнут 12 594 ребенка.

- Работать с детьми будут 1300 человек, - сообщил Александр Воронков.

Губернатор Иван Белозерцев поручил проследить, чтобы все воспитатели, вожатые и другие сотрудники лагерей сдали анализы на коронавирус.

-Мера ответственности очень высокая, - подчеркнул Иван Белозерцев. – На малейшее подозрение на заболевание должна следовать незамедлительная реакция с вмешательством медиков. Должны быть созданы все условия для того, чтобы дети полноценно отдыхали и родители за них не беспокоились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензу прибыл еще один гуманитарный груз из Китая
Сотрудники пензенских детских лагерей сдадут анализы на коронавирус
ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту
В Земетчинском районе нашли потерявшегося пенсионера из Московской области
В Пензе стартовал кавер-фестиваль
Иван Белозерцев: «Нацпроекты в регионе должны реализовываться с высоким качеством»
Пензенские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
Сотрудники компании «СтанкоМашСтрой» получили дипломы
Вирус поражает не только легкие, но и сосуды
МВД Мордовии просит граждан не оставлять велосипеды без присмотра [ВИДЕО]
Традиционную православную ярмарку в Саранске отменили из-за коронавируса
Пензенцам покажут средневековые орудия пыток
Пензячка перечислила мошенникам 250 тысяч рублей
На угнанной «Газели» пьяный мужчина отправился к знакомой даме в другой город
Здоровья и долгих лет жизни
В Пензе правый берег Суры очистили от мусора и зарослей
Преподавателям пензенских ССУЗов поднимут зарплаты
В Мордовии продолжает действовать мораторий на рукопожатия
Двое жителей Москвы задержаны за кражи в магазинах Пензы и Кузнецка
В Мордовии стартовала уборочная кампания
В Спасском районе продолжается строительство объездной дороги
В водоеме районного поселка Беково утонул 36-летний мужчина
Юные жители Пензенской области смогут улучшить качество зрения