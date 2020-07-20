Сотрудники пензенских детских лагерей сдадут анализы на коронавирус
Как отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков, в детских летних лагерях будет организовано две полноценные смены по 14 дней, во время которых отдохнут 12 594 ребенка.
- Работать с детьми будут 1300 человек, - сообщил Александр Воронков.
Губернатор Иван Белозерцев поручил проследить, чтобы все воспитатели, вожатые и другие сотрудники лагерей сдали анализы на коронавирус.
-Мера ответственности очень высокая, - подчеркнул Иван Белозерцев. – На малейшее подозрение на заболевание должна следовать незамедлительная реакция с вмешательством медиков. Должны быть созданы все условия для того, чтобы дети полноценно отдыхали и родители за них не беспокоились.
ИСТОЧНИК KP.RU