2020-07-20T14:21:08+03:00
Происшествия

В Земетчинском районе нашли потерявшегося пенсионера из Московской области

72-летний мужчина трое суток бродил по лесу, питаясь ягодами
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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17 июля в полицию Земетчинского района поступило сообщение о пропаже мужчины, приехавшего в село Чернояр из Московской области. Накануне 72-летний пенсионер ушел за грибами и так и не вернулся домой. Родственники мужчины забили тревогу.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиск. На протяжении почти трёх суток ежедневно лес прочесывали правоохранители, кинологи со служебными собаками, а также представители МЧС, местные жители и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Поиски начались с того места, где пропавшего видели в последний раз. Участники спасательной операции прочёсывали лес по секторам, используя громкоговорители и сигнальные установки на служебных полицейских автомобилях.

Вчера днем участники поисковой операции заметили на одной из полянок примятую траву. Они пошли по следу и обнаружили пенсионера, лежащего на траве. Позже он признался, что заблудился, на протяжении трех суток питался только ягодами и к моменту его обнаружения потерял много сил, поэтому не слышал звуков громкоговорителя и обращённых к нему криков.

Пожилой мужчина был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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