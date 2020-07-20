В Пензе стартовал кавер-фестиваль

20 Июль 2020 2020-07-20T15:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодая пензенская группа «Not jazz band» открыла серию выступлений в рамках большого музыкального марафона. Перед областным драматическим театром была установлена сцена, с которой прозвучали композиции популярных отечественных и зарубежных исполнителей.

Данная творческая площадка организована в рамках реализации культурно-просветительского проекта Управления культуры «Лето в городе». Каждую пятницу с 17:00 на сцену будут выходить пензенские музыканты и исполнять популярные мелодии в оригинальной обработке, а также свои собственные произведения.

Завершится фестиваль осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU