В Пензе стартовал кавер-фестиваль
Молодая пензенская группа «Not jazz band» открыла серию выступлений в рамках большого музыкального марафона. Перед областным драматическим театром была установлена сцена, с которой прозвучали композиции популярных отечественных и зарубежных исполнителей.
Данная творческая площадка организована в рамках реализации культурно-просветительского проекта Управления культуры «Лето в городе». Каждую пятницу с 17:00 на сцену будут выходить пензенские музыканты и исполнять популярные мелодии в оригинальной обработке, а также свои собственные произведения.
Завершится фестиваль осенью.
ИСТОЧНИК KP.RU