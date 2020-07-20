2020-07-20T15:13:28+03:00
Звезды

В Пензе стартовал кавер-фестиваль

Завершится он 5 сентября большим гала-концертом в центре города
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Молодая пензенская группа «Not jazz band» открыла серию выступлений в рамках большого музыкального марафона. Перед областным драматическим театром была установлена сцена, с которой прозвучали композиции популярных отечественных и зарубежных исполнителей.

Данная творческая площадка организована в рамках реализации культурно-просветительского проекта Управления культуры «Лето в городе». Каждую пятницу с 17:00 на сцену будут выходить пензенские музыканты и исполнять популярные мелодии в оригинальной обработке, а также свои собственные произведения.

Завершится фестиваль осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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