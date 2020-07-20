Иван Белозерцев: «Нацпроекты в регионе должны реализовываться с высоким качеством»

20 Июль 2020 2020-07-20T12:44:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона подчеркнул: приезжавший на прошлой неделе полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил положительную динамику в работе над национальными проектами в регионе.

- При прямой поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина в прошломгоду на реализацию нацпроектов в Пензенской области было выделено более 10 миллиардов, в этом – порядка 13 миллиардов рублей по различным направлениям, - проинформировал Иван Белозерцев. - Обращаю внимание членов правительства Пензенской области на то, что нацпроекты в регионе должны быть реализованы с высоким качеством. Чтобы люди нам говорили за эту работу «спасибо».

ИСТОЧНИК KP.RU