Иван Белозерцев: «Нацпроекты в регионе должны реализовываться с высоким качеством»
Глава региона подчеркнул: приезжавший на прошлой неделе полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров отметил положительную динамику в работе над национальными проектами в регионе.
- При прямой поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина в прошломгоду на реализацию нацпроектов в Пензенской области было выделено более 10 миллиардов, в этом – порядка 13 миллиардов рублей по различным направлениям, - проинформировал Иван Белозерцев. - Обращаю внимание членов правительства Пензенской области на то, что нацпроекты в регионе должны быть реализованы с высоким качеством. Чтобы люди нам говорили за эту работу «спасибо».
ИСТОЧНИК KP.RU