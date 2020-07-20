Пензенские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

20 Июль 2020 2020-07-20T12:05:35+03:00

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В Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

Предварительно установлено, что один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживание. Для этого злоумышленники арендовали в Пензе ряд офисов и наняли работников, которые понятия не имели, что занимаются чем-то противоправным.

Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учёт более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции.

Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2020 года. За период его предварительного расследования допрошено более 50 свидетелей, проведены более 30 обысков, в ходе которых изъяты 15 единиц компьютерной техники и бухгалтерская документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В мае 2020 года сотрудники УЭБиПК УМВД России по Пензенской области задержали пятерых подозреваемых.

- В настоящее время в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия, направленные на изобличение всех участников указанной противоправной деятельности, продолжаются, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU