2020-07-20T10:18:36+03:00
Общество

Сотрудники компании «СтанкоМашСтрой» получили дипломы

Анна ЧЕРНАЯ
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Сотрудники компании «СтанкоМашСтрой» получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ по федеральной программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности». Она стартовала в начале 2020 года в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В течение семи месяцев специалисты не только компании «СтанкоМашСтрой», но и других промышленных предприятий Пензенской области, работали над проектом «Увеличение производительности труда компании «Сервис-Юг-ККМ» (г. Краснодар) за счет изменения продаж». Участники изучали предприятие изнутри, проводили интервьюирование сотрудников. На основе полученных данных была разработана «дорожная карта» по увеличению производительности труда и росту объемов выпускаемой продукции. Проект пензенской команды не теоретический, он уже активно внедряется на производстве.

Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, защита выпускных аттестационных работ проходила дистанционно. Команда презентовала своей проект компетентному жюри, ответила на вопросы экспертов, получив от них ценные советы и рекомендации.

Благодаря обучению по программе «Лидеры производительности», специалисты компании смогли обменяться опытом с коллегами, получить возможность кооперации с предприятиями из других регионов, но главное, освоить универсальные инновационные инструменты, которые в дальнейшем смогут практически применить на собственном производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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