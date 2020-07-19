Вирус поражает не только легкие, но и сосуды

19 Июль 2020 2020-07-19T19:03:09+03:00

Москва. Журналисты на пресс-конференции, посвященной ходу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса-COVID-19 в Клиническом центре имени Сеченова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Список симптомов коронавирусной инфекции пополнился еще одним признаком - сыпью на слизистой рта в сочетании с высыпаниями на коже

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Об этом сообщается в исследовании испанских ученых, опубликованном в журнале JAMA Dermatology. Группу ученых, собиравших данные по связи наблюдаемой сыпи и коронавирусной инфекции, возглавлял доктор Хуан Хименес-Кауэ из Университетской больницы Рамон-и-Кахаль в Мадриде.

С чем связано происхождение этого признака и почему COVID-19 сопровождается таким букетом самых разнообразных симптомов, «КП» рассказал врач-кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором с успехом лечились пациенты с COVID-19, Симон Мацкеплишвили.

- Вирус SARS-CoV-2, как мы сейчас уже прекрасно понимаем, помимо легочной ткани поражает еще и кровеносные сосуды, вызывая системное воспаление сосудистой стенки. Поэтому, кроме дыхательной недостаточности, симптомами COVID-19 являются нарушение деятельности центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение работы кишечника, почек и других внутренних органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU