2020-07-19T14:22:06+03:00
Общество

Традиционную православную ярмарку в Саранске отменили из-за коронавируса

Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба города
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрацию Саранска поступают многочисленные обращения от предпринимателей о возобновлении ярмарок выходного дня, однако сделать это не позволяет ситуация: если на рынках строго следят за соблюдением санитарных норм, не допускают массового скопления покупателей, то на ярмарках выходного дня выдержать эти требования проблематично. Кроме этого, для продажи своей продукции в столицу Мордовии будут приезжать предприниматели из районов республики. Все это создает потенциальную опасность для распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим, по решению городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции ярмарки выходного дня, медовые ярмарки в столице Мордовии не начнут работать до улучшения эпидемиологической ситуации. Также в Саранске в этом году не состоится традиционная православная выставка-ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вирус поражает не только легкие, но и сосуды
МВД Мордовии просит граждан не оставлять велосипеды без присмотра [ВИДЕО]
Традиционную православную ярмарку в Саранске отменили из-за коронавируса
Пензенцам покажут средневековые орудия пыток
Пензячка перечислила мошенникам 250 тысяч рублей
На угнанной «Газели» пьяный мужчина отправился к знакомой даме в другой город
Здоровья и долгих лет жизни
В Пензе правый берег Суры очистили от мусора и зарослей
Преподавателям пензенских ССУЗов поднимут зарплаты
В Мордовии продолжает действовать мораторий на рукопожатия
Двое жителей Москвы задержаны за кражи в магазинах Пензы и Кузнецка
В Мордовии стартовала уборочная кампания
В Спасском районе продолжается строительство объездной дороги
В водоеме районного поселка Беково утонул 36-летний мужчина
Юные жители Пензенской области смогут улучшить качество зрения