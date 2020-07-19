Традиционную православную ярмарку в Саранске отменили из-за коронавируса

19 Июль 2020 2020-07-19T14:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрацию Саранска поступают многочисленные обращения от предпринимателей о возобновлении ярмарок выходного дня, однако сделать это не позволяет ситуация: если на рынках строго следят за соблюдением санитарных норм, не допускают массового скопления покупателей, то на ярмарках выходного дня выдержать эти требования проблематично. Кроме этого, для продажи своей продукции в столицу Мордовии будут приезжать предприниматели из районов республики. Все это создает потенциальную опасность для распространения коронавирусной инфекции.

В связи с этим, по решению городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции ярмарки выходного дня, медовые ярмарки в столице Мордовии не начнут работать до улучшения эпидемиологической ситуации. Также в Саранске в этом году не состоится традиционная православная выставка-ярмарка.

ИСТОЧНИК KP.RU