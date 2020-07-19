Пензенцам покажут средневековые орудия пыток

19 Июль 2020 2020-07-19T14:10:20+03:00

В картинной галерее имени К. А. Савицкого открылась интерактивная выставка «История боли»

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Экспозиция, созданная Санкт-Петербургской творческой мастерской «Сампо» расскажет подробнее о системе наказаний в истории человечества, продемонстрировав наглядно способы наказания преступников.

Выставка состоит из более чем двух десятков воссозданных орудий пыток и казней. Благодаря реконструкции данных «изделий», можно дополнить представление о мировоззрении и восприятии человека средних веков и эпохи возрождения.

Посетить выставку можно по предварительной записи по т. 56- 63-73.

ИСТОЧНИК KP.RU