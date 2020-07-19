Пензячка перечислила мошенникам 250 тысяч рублей

19 Июль 2020 2020-07-19T13:49:02+03:00

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В феврале этого года 48-летняя жительница Пензы наткнулась в интернете на рекламу с предложением получить дополнительный доход, делая ставки на курсы криптовалюты и ценных бумаг. Заявительница заинтересовалась этой возможностью, перешла на сайт и оставила свои контактные данные.

В июне ей позвонил неизвестный, сказал, что нашёл заявку собеседницы на сайте и готов стать её брокером. Звонивший сказал, что для начала работы на сайте необходимо создать аккаунт. А также перечислить через электронный кошелёк деньги в сумме 150 тысяч рублей и установить на своём устройстве программу удаленного доступа, что женщина и сделала.

Через некоторое время незнакомец попросил сделать три ставки на сайте, после которых деньги с аккаунта заявительницы были списаны. Она перестала общаться с брокером, удалила и аккаунт, и программу, но в полицию обращаться не стала.

На следующий день жительница Пензы уже на другом аналогичном сайте оставила заявку на участие в торгах. Ей позвонила неизвестная, сказала, что является личным брокером собеседницы и попросила сделать то же самое, что гражданка выполнила несколькими днями ранее – создать аккаунт, перевести на него 100 тысяч рублей и установить программу удаленного доступа. Женщина выполнила эти инструкции.

Через некоторое время заявительница обнаружила на сайте сообщение о том, что её аккаунт получил выигрыш – 45 тыс. американских долларов. Гражданка захотела вывести эти деньги, чтобы получить их на руки. Однако брокер пояснила, что для этого необходимо сначала заплатить налог в размере 500 тысяч рублей. Жительница Пензы делать это отказалась и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU