На угнанной «Газели» пьяный мужчина отправился к знакомой даме в другой город

19 Июль 2020 2020-07-19T11:56:52+03:00

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Ночью с огороженной территории магазина строительных материалов на улице Белинского в Кузнецке неизвестный угнал «Газель», с великодушно оставленными ключами в замке зажигания.

Как выяснится позднее, на угнанной «Газели» пьяный мужчина отправился к даме в другой город. И когда план внезапного свидания был уже почти реализован, по разосланной ориентировке разыскиваемую машину на улице Чапаева Сердобска задержали сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Сердобскому району.

За рулем находился ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 34-летний житель Кузнецкого района, работавший грузчиком у предпринимателя-владельца транспортного средства. Подозреваемый признался в содеянном. Автомобиль вернули владельцу.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело. Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU