В Пензе правый берег Суры очистили от мусора и зарослей

19 Июль 2020 2020-07-19T08:39:10+03:00

Сотрудники муниципальных учреждений, частных предприятий и организаций вышли на благоустройство города

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В Пензе специалисты Управления по делам ГОЧС города вместе с волонтерами в минувшую пятницу провели большой комплекс работ по благоустройству на правом берегу Суры. Очищена от зарослей и мусора поверхность реки вдоль берега.

Сотрудники администрации Железнодорожного района, МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы», Управляющей компании «Жилфонд Железнодорожного района», ООО «ЖСК» собрали здесь скопившийся мусор, провели покос травы, вырубку кустарников и камыша. Технику для вывоза мусора предоставило ОАО «Маяк». Всего в работах приняли участие более 30 человек.

Коммунальные службы продолжили устранение последствий сильного ветра - после урагана в городе было повреждено более 100 деревьев.

В работах по содержанию улично-дорожной сети города приняли участие 61 единица техники и 86 специалистов МУП «Пензадормост».

Проводилась мойка дорожных знаков и светофорных колонок – на улицах Чехова, Суворова, Кирова, М.Горького, Пушкина. Покраска ограждений – на путепроводах по улице 8 Марта и Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU