2020-07-18T15:14:03+03:00
Общество

Преподавателям пензенских ССУЗов поднимут зарплаты

Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев во время вчерашнего визита в колледж профессиональных технологий и бизнеса в рамках рабочей поездки в Спасский район
Анна ЧЕРНАЯ
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Студенты учреждения занимаются в восьми корпусах, в которых есть четыре компьютерных класса, 18 лабораторий, пять мастерских, библиотека, читальный зал, а также стадион «Колос», стрелковый тир, лыжная база, тренажёрный и два оборудованных спортивных зала.

Во время визита губернатор пообщался со студентами и преподавателями, осмотрел учебные аудитории, а кроме того, новый культурно-досуговый центр, включающий концертный зал на 200 мест и танцевальную площадку.

Как пояснил директор колледжа Виктор Никирин, развлекательный центр открыт за счёт внебюджетных средств для того, чтобы учащиеся проводили досуг и дискотеки:

- До того мы арендовали районный дом культуры, но это не совсем было удобно и ограничено по времени, поэтому было принято решение сделать свои помещения.

Губернатор обратил внимание на уровень содержания преподавательского состава. В настоящее время средняя заработная плата преподавателей и мастеров составляет 28 тысяч 350 рублей, технического персонала – 20 тысяч рублей.

- Это мало. Давайте пересматривать, - отметил Иван Белозерцев и поручил министрам образования и финансов региона проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда преподавателей и наставников средних специальных учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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