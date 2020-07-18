В Мордовии продолжает действовать мораторий на рукопожатия
Об этом напомнил вчера во время заседания оперативного штаба мэр Саранска Петр Тултаев
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Глава города подчеркнул: несмотря на улучшение статистики, забывать о правилах безопасности не стоит:
- Возможно, это вызовет у кого-то улыбку, но введенный ранее мораторий на рукопожатия, все еще действует. У нас масса других способов приветствовать друг друга. Сейчас их нужно использовать, - напомнил Петр Тултаев.
Мэр региональной столицы также призвал всех горожан соблюдать социальную дистанцию во время прогулок на свежем воздухе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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