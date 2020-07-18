Двое жителей Москвы задержаны за кражи в магазинах Пензы и Кузнецка

18 Июль 2020 2020-07-18T13:15:10+03:00

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В пензенскую полицию поступило заявление о краже из торгового центра на улице Центральной. Из магазина детских товаров неизвестные забрали сухие смеси для малышей на сумму более 10 тысяч рублей. Позже подобные кражи были зафиксированы в других районах города и в Кузнецке.

Полиции удалось установить причастность к совершению преступлений двоих жителей Москвы. Оперативники задержали подозреваемых в одном из столичных аэропортов, когда те готовились к посадке на рейс в Магнитогорск. Для дальнейшего разбирательства предполагаемых злоумышленников доставили в Пензу. Они признались в содеянном.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают возможную причастность жителей Москвы к совершению других преступления на территории Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU