В Мордовии стартовала уборочная кампания
Хозяйства основательно подготовились к жатве, доставке урожая к месту обработки и хранения. Склады полностью готовы к приемке и размещению нового урожая.
Одним из первых в уборочную страду включилось ООО «Магма ХД» в Чамзинском муниципальном районе, приступив к уборке гороха. В хозяйстве под эту культуру отведено более 17 тысяч гектаров. На полях будут работать свыше 50 зерноуборочных комбайнов
В текущем году сельхозтоваропроизводителям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади более 475 тысяч гектаров. На полях будет задействовано более 1000 комбайнов.
ИСТОЧНИК KP.RU