В Мордовии стартовала уборочная кампания

18 Июль 2020 2020-07-18T12:48:19+03:00

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Хозяйства основательно подготовились к жатве, доставке урожая к месту обработки и хранения. Склады полностью готовы к приемке и размещению нового урожая.

Одним из первых в уборочную страду включилось ООО «Магма ХД» в Чамзинском муниципальном районе, приступив к уборке гороха. В хозяйстве под эту культуру отведено более 17 тысяч гектаров. На полях будут работать свыше 50 зерноуборочных комбайнов

В текущем году сельхозтоваропроизводителям республики предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры на площади более 475 тысяч гектаров. На полях будет задействовано более 1000 комбайнов.

ИСТОЧНИК KP.RU