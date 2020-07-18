В Спасском районе продолжается строительство объездной дороги
Одной из тем, поднятых во время разговора, стал ремонт дорог и строительство объездной дороги в районе.
- Нам удалось вместе с Федеральным управлением автомобильных дорог «Большая Волга» привлечь дополнительные средства на реконструкцию трассы М-5. Масштабный ремонт дорог в нашем регионе - результат больших усилий, - пояснил Иван Белозерцев. - Важная задача – снизить уровень аварийности на дорогах, уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с гибелью людей. Думаю, что после ввода в эксплуатацию отремонтированных участков ситуация на федеральной трассе М5 должна улучшиться.
ИСТОЧНИК KP.RU